В центре Екатеринбурга дорогу ремонтирует бригада негров (ФОТО)

На улице Малышева прохожие заметили необычную бригаду рабочих. Пятеро темнокожих парней укладывают асфальт на месте раскопок после замены трубы водопровода. Африканцы нехотя отвечают на расспросы.

Работы на этом участке улицы проводит компания «Коммуникации и Технологии». Но и там не хотят распространяться об этой бригаде рабочих. «Да, работают. Но я ничего не буду комментировать», – заявил «Новому Дню» технический директор компании-подрядчика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

Почему в поддержку Лукашенко не вышли «мужики на БелАЗах»: мнения политологов. / На защиту школ и детсадов от коронавируса выделили более 1 миллиарда рублей. / Делегации из Минсельхоза показали, кто кормит огурцами и поит молоком половину области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»