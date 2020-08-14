Екатеринбуржцы высказываются о протестах в Белоруссии: «какие-то безудержные нападения на мирных граждан» (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» прошлась по улицам Екатеринбурга, чтобы обсудить с прохожими протесты, которые происходят в Белоруссии. Большинство людей знают о происходящем из социальных сетей. Многие отмечают, что силовики действуют лишком жестко по отношению к протестующим. Подробности – в нашем видео.

Екатеринбуржцы о протестах в Белоруссии

«Все же проецируют на Россию. Вот наблюдаем, смотрим, сопереживаем. Очень сложно оценивать действия протестующих, потому что ты находишься не там. Но со стороны выглядит, что люди пытаются мирно протестовать, но у них не получается. Их провоцируют, применяют силу и т.д. Точно не знаю, но выглядит именно так», – рассказал один из опрошенных. «То что я видел – это в основном какие-то безудержные нападения на мирных граждан. Агония режима. Очень сопереживаю белоруссам», – отметил другой собеседник.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

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