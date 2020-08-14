«Это некий вызов среде»: в Екатеринбурге открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» (ФОТО)

С 14 августа в Екатеринбурге открылся второй Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера-2020». В этом году площадкой для него выступила территория старинной усадьбы Ильи Казанцева.

С сегодняшнего дня фестиваль открыл свои двери для всех желающих. Как рассказали «Новому Дню» организаторы фестиваля, всего было выбрано 22 заявки, но представлено на фестивале только 10 садов.

«В конечном итоге, сейчас можно наблюдать пять садов, поскольку мы до последнего не знали, состоится ли фестиваль в этом году. Этот фестиваль – некий вызов среде. Можно ли облагородить территорию за короткое время, и за счет чего это возможно сделать», – рассказала директор фестиваля Юлия Сорокина.

Помимо конкурсных работ, гости могут послушать лекции, на которых специалисты расскажут о правильном уходе за растениями и не только, а также посмотреть концерты, посетить релакс-зоны и отдохнуть со своими детьми на специальном детском острове. Вход на фестиваль платный: взрослый билет – 350 рублей, детский – 300, дети до 7 лет могут пройти бесплатно, а также на фестивале действует «семейный билет» стоимостью 900 рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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