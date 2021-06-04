Зеленый фестиваль «Атмосфера» пройдет на площади 1905 года и будет бесплатным

В Екатеринбурге в третий раз пройдет Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». На нем дизайнеры создают скульптурные композиции из деревьев, цветов и травы, а также делятся секретами садового творчества.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 августа и будет приурочен к 298-летию Екатеринбурга. Впервые зеленый оазис «Атмосферы» обустроят на площади 1905 года, причем в отличие от прошлых лет вход будет бесплатным, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Организаторы обещают создать амфитеатр и даже небольшой водоем на брусчатке площади. Гостей ждут оригинальные концепции ландшафта, интерактивные лекции, зеленые зоны отдыха, места для фотосессий и фуд-корт под открытым небом. После завершения фестиваля все выставленные растения будут высажены на улицах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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