В центре Екатеринбурга появились пикетчики в поддержку протестов в Белоруссии и Хабаровске (ФОТО)

В центре Екатеринбурге проходит серия одиночных пикетов в знак солидарности с протестами в Белоруссии и на Дальнем Востоке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площади 1905 года стоят две женщины с плакатами. На одном из них изображен бело-красный флаг белоруских протестующих с лозунгом «Живи, Беларусь!», на другом – надпись «Хабаровск, ты прав!» на фоне регионального флага.

Отметим, что обе горожанки участвовали во вчерашней акции «За Хабаровск».

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые митинги и забастовки из-за результатов президентских выборов. Протестующие отказываются признавать победу Александра Лукашенко и требуют смены власти. Уличные демонстрации с особой жестокостью подавляли силовики, за время протестов были задержаны шесть тысяч белорусов.

В Хабаровске стихийные акции проходят с 11 июля. Жители города выступают в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, каждые выходные на улицы выходят несколько тысяч хабаровчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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