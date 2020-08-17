В Екатеринбурге температура придет к норме к субботе

В Екатеринбурге всю неделю будет прохладно и дождливо, сообщает Гидрометцентр России. Из-за действия малоподвижного циклона до четверга включительно температура воздуха не поднимется выше +14 градусов. При том, что дневная норма для августа, по информации центра «Фобос», составляет +20,7 градуса.

С пятницы в Екатеринбурге начнется потепление. 21 августа с утра выглянет солнце, температура воздуха поднимется до +16 градусов, в субботу ожидается до +19, а в воскресенье – до +20.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В центре Екатеринбурга появились пикетчики в поддержку протестов в Белоруссии и Хабаровске (ФОТО). / В микрорайоне Кольцово из окна многоэтажки выпала молодая девушка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»