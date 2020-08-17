МЧС продлило экстренное предупреждение о ливнях

Свердловское управление МЧС России рассылает жителям региона сообщение о том, что непогода продержится на Среднем Урале еще минимум на сутки. Завтра, 18 августа, вероятность сильных дождей сохраняется, таким образом, экстренное предупреждение продлено на день. В Уральском управлении метеорологии подтвердили, что опасность ливней будет и во вторник.

Как сообщал «Новый День», по информации Гидрометцентра, в регионе сохранится дождливая и прохладная погода до конца рабочей недели, а к выходным дневная температура воздуха начнет возвращаться к норме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

ИЦК: В Свердловской области коронавирусом переболели 0,5% населения. / Иномарки, дома и квартира в Болгарии: облсуд отчитался о доходах и имуществе. / В Екатеринбурге снова закатали деревья в асфальт (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»