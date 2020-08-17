Согласительные комиссии по бюджету-2021 могут пройти онлайн

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией согласительные процедуры по бюджету в Свердловской области, возможно, пройдут в необычном формате – онлайн.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минфине, с 1 по 9 сентября министерство согласует с муниципалитетами исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов. А с 15 по 30 сентября запланированы заседания согласительных комиссий, в которые войдут финансисты, представители областных министерств и депутаты заксобрания.

«Сегодня мы еще не можем сказать, в каком формате пройдут согласительные процедуры, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, поэтому разрабатываем и вариант онлайн-обсуждений. В любом случае, потребности наших муниципалитетов будут рассматриваться с большим вниманием к территориям», – заявила и.о. министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

Напомним, бюджетная ситуация в регионе непростая. Ранее председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков в интервью «Новому Дню» рассказал, что из-за ограничений по коронавирусу на конец года область может недобрать очень приличную сумму, от 50 до 60 млрд рублей. И следующий год также будет непростым. При планировании бюджета депутаты в первую очередь будут думать о зарплатах, социальных пособиях и завершении строительства уже начатых объектов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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