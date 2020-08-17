Правнучка Татищева из Парижа поздравила Екатеринбург с почетным званием (ФОТО)

Прямой потомок в седьмом поколении основателя Екатеринбурга Василия Татищева – Мария Иванова-Татищева – от имени своей семьи поздравила уральскую столицу с присвоением звания «Город трудовой доблести».

«В годы войны Свердловск-Екатеринбург стал крупнейшим центром оборонной индустрии Советского Союза. На местных заводах был налажен выпуск танков, самоходных артиллерийских установок, бронекорпусов для различных боевых машин, танковых двигателей, зенитных установок и противотанковых пушек, реактивных миномётов «Катюша», – говорится в поздравлении.

Мария Иванова-Татищева отмечает, что во время Великой Отечественной войны «из дорогого для нас Екатеринбурга» вещал знаменитый диктор Левитан, сообщая людям важную информацию об обстановке на фронтах.

«Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. Екатеринбургский музей изобразительных искусств принял 1 миллион 180 тысяч предметов, двумя поездами доставленными на Урал», – подчеркивает в своем поздравлении представитель семьи Татищевых.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, потомок основателя Екатеринбурга Мария Иванова-Татищева живет в Париже. Она входит в совет Русского дворянского собрания Франции и много лет помогает иммигрантам из России. Ее связывает с Уралом и другой предок – Илья Татищев. Он был флигель-адъютантом Николая II и поехал за императором в Екатеринбург в 1918 году. Впервые Мария Иванова-Татищева посетила родину своих предков в 2003 году, приняв участие в праздновании 280-летия «града Святой Екатерины». Она заявила, что осталась в восторге от города и оказанного приема.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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