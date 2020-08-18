На Среднем Урале начали выдавать единую социальную карту

В Свердловской области начали выдавать Единую социальную карту. Она доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. Банковскую ЕСК можно будет получить в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области, нефинансовую – в сервисных центрах Е-карты в Екатеринбурге, а также во всех офисах банка-партнера, оператора и чуть позже – в многофункциональных центрах.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, ожидается, что карта сможет заменить сразу несколько других карт: банковскую, транспортную, ряд карт популярных торговых сетей – партнеров проекта. На эту же карту будут перечисляться пособия, пенсии и другие выплаты.

«Выпуск и обслуживание карты – бесплатно для всех держателей единой социальной карты. Также предусмотрено бесплатное уведомление о зачислениях, кешбэк от банка и магазинов-партнеров платежной системы МИР, начисление процентов на остаток», – рассказала заместитель председателя правления «СКБ-банка» Маргарита Бурбик. С развитием проекта количество банков-соэмитентов, оформляющих ЕСК, будет увеличиваться, как и количество пунктов по оформлению небанковской карты за пределами Екатеринбурга.

Единая социальная карта выпускается на базе платежной системы МИР, переход на которую обязателен для получателей большинства социальных выплат.

«Свердловская область – один из регионов, где держатели национальных платежных карт наиболее активно расплачиваются ими. Мы со своей стороны предоставим держателям данной банковской карты скидки и бонусы от платежной системы МИР. И мы надеемся, что ЕСК также станет востребованным способом оплаты ежедневных покупок и получения различных нефинансовых сервисов у жителей области», – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы МИР Мария Точилова.

Для оформления карты достаточно всего двух документов (паспорт и СНИЛС) и одного визита в пункт выдачи – готовую карту можно будет получить в течение 15 минут. Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно.

Напомним, создание ЕСН было анонсировано еще осенью 2018 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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