В Свердловской области появится единая социальная карта для льготников

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании единой социальной карты для жителей области. Новинка обеспечит безналичные расчеты при оказании мер социальной поддержки, а также призвана упростить доступ граждан к госуслугам.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информационной политики, куратором проекта определено министерство социальной политики региона. Срок действия пластиковой карты с электронным носителем составит пять лет. Согласно указу, с помощью карты жители области смогут получать социальные выплаты, а также расплачиваться за услуги в сферах медицины, транспорта, образования, культуры и спорта. Кроме того, владельцы социальной карты будут иметь доступ к различным стимулирующим программам предпринимателей.

Добавим, что свердловский проект может стать аналогом социальной «карты москвича», которой пользуются студенты, пенсионеры, ветераны и другие льготники, проживающие в столице.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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