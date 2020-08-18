Взрослым – катание на БТР, детям – батуты, бабушкам – военные врачи. В Екатеринбурге пройдет форум «Армия-2020»

С 27 по 29 августа в Екатеринбурге пройдет форум «Армия-2020». В рамках деловой программы ожидается участие нескольких предприятий ВПК. «Мы в динамическом показе представим робототехнику из Челябинска, они покажут свои машины, которые они предложат Минобороны для внедрения в вооруженных силах. Остальные предприятия представят в статистическом показе свою технику, например, наш «Новатор», – сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе – начальника управления, полковник Андрей Соболев.

Помимо деловой программы будет и развлекательная часть. По словам Соболева, ожидается участие около 8-10 тысяч человек. «Задача форума – показать связь армии и народа», – отметил он.

По словам полковника, на полигоне «Свердловский» пройдет демонстрация возможностей военной техники и образцов вооружения. Будет представлено более 150 видов. «Если брать кластер техники, которая используется в ЦВО, назову самые особенные – модификация самого современного танка Т-72. Вы увидите новый БТР-82А. Будут представлены образцы ПВО – С-300, С-300В, это очень интересно. Не буду рассказывать о технике связи – вы все увидите сами, разведкомплексы, беспилотники будут представлены. Будут представлены образцы снаряжения как разведподразделений, так и специальных подразделений. Можно будет примерить амуницию – почувствовать всю тяжесть солдатского труда», – отметил Андрей Соболев.

Также на полигоне будут представлены и образцы исторической техники времен Великой Отечественной войны, например, танки Т-34. «Они произведены именно у нас, в городе Свердловске. Это будет на кластере исторической техники, будут колесные бронетанковые машины, огнеметный танк, и другая техника. Поставим маленький «Виллис», где можно будет сесть, сфотографироваться – командный состав Красной Армии передвигался именно на таких автомобилях», – уточнил представитель ЦВО.

На мероприятии ждут не только взрослых, но и детей. «Будет батут и другие детские увеселительные игры. Кроме этого мы планируем катание всех желающих на современном БТР-82. Все желающие смогут почувствовать себя членами экипажа и по непроходимой местности осуществить [проезд]. Все желающие смогут познакомиться с образцами стрелкового вооружения, в том числе – исторического, которое использовалось в Великую Отечественную войну, каждый сможет показать свою силу и ловкость на сдаче норм ГТО. Мы развернем различное количество фастфуд-площадок, там будут продукты питания, напитки. И какое мероприятие без нашей солдатской каши – сварим столько, что хватит на всех», – пообещал Андрей Соболев.

Он добавил, что в этом году на форуме будет работать специальный медицинский модуль. «Наши военврачи смогут провести диагностику, например, сделать УЗИ, измерить артериальное давление, будет офтальмолог, можно будет получить консультацию военных медицинских специалистов», – сказал он.

Гостей ждут каждый день с 10:00 до 17:00. «Чтобы на полигон «Свердловский» было удобно добираться, в этом году будет семь маршрутов. Автобусы будут отходить по мере заполнения – от 32-го военного городка, от Академического (от ТРЦ «Академический»), от метро «Ботаническая», от метро «Проспект Космонавтов», от штаба ЦВО и от микрорайона Солнечный. Курсировать автобусы будут до 17:00. Предусмотрена стоянка для личного транспорта на тысячу мест. Приглашаем всех родителей и детей. Это будет увлекательное приключение для всей семьи», – добавил Андрей Соболев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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