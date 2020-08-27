«Народ, армия, православие», – в Екатеринбурге стартовал военный форум (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» сегодня стартовал военно-технический форум «Армия-2020».

Армия-2020

В этом году впервые демонстрируются историческая советская и союзническая техника, которая участвовала в Великой Отечественной войне: легендарный Т-34, легкий американский танк М3 «Стюарт», средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании, советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ». Из современного вооружения – последние модификации танка Т-72, бронетранспортер БТР-82А, зенитные ракетные системы ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-миллиметровая гаубица «Мста-С», инженерная техника.

Форум открыл командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Сегодня в Екатеринбурге мы открываем шестой военно-технический форум «Армия-2020». Он играет важную роль в сближении гражданского общества и Вооруженных сил, повышении авторитета армии, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну», – сказал он.

После открытия генерал пообщался с митрополитом Кириллом, который также приехал на армейский форум. «Уважаемый владыка, мы готовим новое молодое поколение, это наши суворовцы, детишки попросили, чтобы мы подошли и вместе с ними сфотографировались. Народ, армия, православие – вот три опорных столпа», – обратился генерал к Кириллу. «И дети», – добавил митрополит.

После открытия прошли показательные выступления по освобождению населенного пункта и захвату террористов, деактивации самодельного взрывного устройства, десантирование с вертолета и рукопашные бои.

Форум открыт для всех желающих, военные ждут порядка 10 тысяч гостей – не только взрослых, но и детей: создана игровая зона со скалодромом, стендами по стрельбе из лука, батут. А кроме того военные обещали прокатить всех желающих на БТР-82. Правда, пострелять из настоящего оружия в этом году смогут только випы.

Полигон открыт с 10:00 до 17:00 в пятницу и в субботу. Туда можно попасть на автобусах, они ходят от 32-го военного городка, от Академического (от ТРЦ «Академический»), от метро «Ботаническая», от метро «Проспект Космонавтов», от штаба ЦВО и из микрорайона Солнечного. Для личного транспорта на полигоне организована стоянка на 10 тысяч мест.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

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