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Пятница, 17 августа 2018, 09:20 мск

Новости Екатеринбург

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Под Екатеринбургом военные всем желающим дадут пострелять из настоящего оружия времен Великой Отечественной войны

На полигоне под Екатеринбургом пройдет военно-технический форум «Армия-2018». Всем гостям военные разрешат пострелять из настоящего оружия времен Великой Отечественной войны.

Открытие форума пройдет 25 августа в 11 утра на полигоне Свердловский. Здесь будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевые кухни, торговые точки «Военторга» и, конечно, пройдет выставка техники. Военные покажут современные образцы вооружения и военной техники, бронетехнику, которая стоит в штате ЦВО, новые образцы ракетно-артиллеристского вооружения, технику связи и радиоэлектронной борьбы.

«В ходе динамического показа выступят танковые и мотострелковые подразделения, показательную программу продемонстрируют военнослужащие специального назначения. Парашютисты совершат прыжки на точность приземления с вертолетов», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Но главной фишкой форума будет возможность пострелять из трехлинейной винтовки Мосина и пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что речь идет не о пневматических аналогах, а о настоящем огнестрельном раритетном оружии. «Да, на самом деле каждый сможет пострелять из огнестрельного оружия. Но учитывайте, что, скорее всего, будут очереди», – отметил заместитель начальника пресс-службы ЦВО Андрей Игнатьев.

Гостей из Екатеринбурга на полигон привезут бесплатные автобусы – они будут отправляться каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ «Академический» и ТЦ «Дирижабль». Закрытие форума состоится 26 августа, в воскресенье.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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