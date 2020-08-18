Уральские эксперты дали прогноз, когда закончится коронавирусный кризис

Восстановление свердловской экономики после пандемии коронавируса можно ожидать к середине 2021 года – при условии, что региону будет оказана федеральная поддержка и не случится повторного массового карантина. Но к прежним показателям товарооборота, что были до пандемии, Средний Урал вернется только к 2022-23 годам, так как нужно время для восстановления малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой прогноз дали руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева сегодня на пресс-конференции.

Оба спикера отметили, что самый сложный период кризиса для бизнеса уже прошел, так как в регионе постепенно снимаются карантинные ограничения. По оценке Андрея Беседина, Свердловская область, если сравнивать с другими субъектами РФ, пострадала от коронавируса не так сильно. Во многом благодаря тому, что в регионе одновременно хорошо развиты много отраслей: промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и прочее. То есть в трудные времена есть много «поплавков», которые вытягивают экономику. Тем не менее, по данным Марины Вшивцевой, экономический блок свердловского правительства прогнозирует падение ВРП (внутренний региональный продукт) на 6% в 2020 году, а это порядка 120 миллиардов рублей. Выпадающие доходы свердловского бюджета, по последним оценкам, могут составить от 80 до 90 миллиардов рублей, заметил Андрей Беседин.

В будущем Свердловская область может столкнуться еще с одной проблемой. «У нас регион, ориентированный на экспорт, и это меня немного беспокоит. Я вижу, что сейчас происходит на международном рынке. Запускаются серьезные программы импортозамещения. Большинство стран открыто заявляют о желании изменить законодательство в части выстраивания защитных барьеров по пошлинам, а где-то и ввести запреты на ввоз продукции других стран. Это еще накатит на нас, так как экспорт – это серьезная часть свердловской экономики. Так или иначе, это может отразиться на нашем металлургическом секторе, где большинство предприятий экспортируют свою продукцию», – предупредил глава Уральской торгово-промышленной палаты.

По словам Марины Вшивцевой, для промышленного сектора пандемия прошла менее болезненно. Предприятия гособоронзаказа загружены, а объем поставок вооружений остается стабильный. Для металлургов сейчас, действительно, основная задача – восстановление международного спроса. «Предприятия вовремя пересмотрели свои инвестиционные программы, программы по расходам, поэтому серьезных системных проблем мы не ощущаем. Это если не считать отрасли, которые сильно пострадали от пандемии», – сообщила вице-президент СОСПП.

Эксперты подчеркивают, что меры поддержки предприятий сейчас должны носить больше организационный характер. «Это развитие внутриобластной кооперации, увеличение авансов по государственным закупкам, стимулирование свердловских предприятий в участии в госзакупках. Эти мероприятия очень важны. Мы надеемся на принятие национального плана по восстановлению экономики и утверждение такого плана на уровне Свердловской области», – перечислила Марина Вшивцева.

Андрей Беседин согласился с коллегой. «Сегодня нужно стимулировать быстрый запуск работы наших предприятий. Это значит, нужно создать такие условия, чтобы продукцию и услуги свердловских предприятий кто-то покупал. Покупателей по большому счету три – это мы, жители региона и страны, наше государство и другие страны. Да, стимулирование экономики – это сложно, тем более, областной бюджет понес серьезные потери. Наверное, один из выходов – это финансовая поддержка государства, вливание федеральных средств. Как, например, США выходили из кризиса? Они начали строить дороги. Над этим все смеялись, но дороги, как локомотив, вытащили всю американскую экономику. Сегодня нам нужен финансовый ресурс», – заключил глава УТПП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Прокуратура начала проверку в ЦПКиО после поломки аттракциона «Катапульта» (ФОТО, ВИДЕО). / Психолог: есть только две причины, по которым ребенок может не хотеть в школу. / Глава УТПП оценил риски белорусских протестов для экономики Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»