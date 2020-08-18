На Урале браконьеры обстреляли и сожгли машину инспекторов охотнадзора

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после нападения жителей Сысертского района на сотрудников охотнадзора в лесу, неподалеку от поселка Асбест. Инцидент произошел в минувшую субботу на территории Терсутского охотничьего хозяйства.

По данным следственного комитета, поздним вечером несколько мужчин открыли стрельбу из огнестрельных ружей по сотрудникам, которые выполняли рейд по поиску браконьеров. В составе группы были инспектор областного департамента по охране животного мира, председатель Сысертского общества охотников и рыболовов и два росгвардейца. В результате стрельбы никто не пострадал, но нападавшие сожгли автомобиль УАЗ, принадлежащий свердловскому департаменту. После происшествия, уже на следующее утро, полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 1967 и 1980 годов рождения.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчин под стражу и предъявлении им обвинений по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

«Также принимаются меры к тому, чтобы дать объективную правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными подозреваемыми на месте преступления», – сообщили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что, по одной из версий, задержанные обстреляли машину департамента из-за чрезмерного употребления алкоголя в период открытия сезона охоты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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