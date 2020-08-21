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Двух браконьеров, обвиняемых в поджоге машины охотнадзора, посадили под домашний арест

Фото СУ СКР по Свердловской области

Двум жителям Сысертского района предъявлено обвинение после нападения на чиновников свердловского департамента охраны животного мира на территории Терсутского охотничьего хозяйства. Мужчинам вменяется «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч.2 ст.318 УК РФ). Самое суровое наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в областном следственном комитете, суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 15 августа в лесу неподалеку от поселка Асбест. Группа мужчин обстреляла служебный УАЗ, в котором находились инспектор областного департамента по охране животного мира, председатель Сысертского общества охотников и рыболовов и два сотрудника Росгвардии. Чиновники проводили рейд по поиску браконьеров. В результате стрельбы никто не пострадал, но нападавшие сожгли автомобиль охотнадзора. Полиция искала виновников происшествия всю ночь. На следующее утром были задержаны 40-летний и 53-летний подозреваемые.

«В ходе расследования принимаются меры к тому, чтобы дать объективную правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными обвиняемыми на месте преступления», – сообщили в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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