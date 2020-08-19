Мужчина догонял ночной автобус и погиб под колесами автомобиля (ФОТО)

Сегодня около полуночи на перекрестке улиц Краснолесья и Мехренцева погиб пешеход, который неожиданно выскочил на дорогу перед автомобилем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Лады Калина» ехал по улице Краснолесья со стороны Чкалова. У светофора на перекрестке Краснолесья – Мехренцева он наехал на пешехода, который перебегал дорогу на красный свет, направляясь к остановке, где в это время стоял автобус № 50. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. Его возраст устанавливается.

32-летний мужчина с 8-летним водительским стажем пояснил, что пешеход выскочил на дорогу неожиданно. Водитель применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Точная причина ЧП будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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