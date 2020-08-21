В ночном ДТП погибли пешеход и сбивший его водитель (ФОТО)

Два человека, водитель и пешеход, погибли в ДТП, случившемся сегодня около полуночи в Екатеринбурге на улице Металлургов, у дома № 87.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского ОГИБДД, водитель автомобиля «Хундай Солярис» ехал по улице Металлургов со стороны Викулова. На дорогу в неположенном месте выбежал пешеход. «Хундай Солярис» сбил его, а потом столкнулся с попутным автомобилем «Митсубиси» и опрокинулся. В результате и пешеход, и водитель «Хундая» погибли.

Водитель «Митсубиси», мужчина 1968 года рождения со стажем вождения 14 лет, рассказал, что он ехал по улице Металлургов со стороны улицы Викулова по правому ряду со скоростью примерно 60 км/ч. Неожиданно для водителя в заднюю часть его автомобиля врезалась другая машина, и «Митсубиси» отбросило к ограждению.

«Причина данного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение» – отметили в ГИБДД.

Напомним, это второй случай гибели пешехода за сутки. В полночь 20 августа в микрорайоне Академическом также погиб пешеход, неожиданно выбежавший на дорогу на красный свет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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