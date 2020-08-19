Уральские климатологи: «Вечная мерзлота стала таять быстрее – 50 лет назад было -90 градусов, теперь -5,5»

Уральские ученые из УрФУ вместе с европейскими коллегами развернули новейшую версию суперкомпьютерной модели глобальной циркуляции атмосферы, чтобы составить детальные прогнозы изменения климата. Особенно в районах, где живут люди и где есть инфраструктура. Речь идет, в первую очередь, о территориях Урала и Западной Сибири.

Датчики, данные с которых используют уральские ученые, установлены на пяти ключевых по основным типам почвы и растительности участках тундры и лесотундры Южного Ямала, в 100-200 км от Лабытнанги. Погруженные в грунт на разную глубину, они замеряют температуру и влажность, фиксируют процессы, происходящие на территории Полярного Урала и Сибири. Так ученые определяют интенсивность и факторы сезонного протаивания активного слоя вечной мерзлоты. Например, наблюдения позволили сделать вывод, что вечная мерзлота протаивает сильнее не во время жары, а во время дождей.

При этом, по данным многолетнего мониторинга, глобальное потепление в Арктике только усилилось, и оно прогрессирует вдвое быстрее, чем в целом в мире. «Например, на севере Аляски, как показывают измерения в скважине на глубине 20 м, полвека назад температура составляла около -90°С, сейчас – около -5,5°С. Недалеко то время, когда потепление климата и увеличение осадков приведет к глубокому, на десятки метров, протаиванию вечной мерзлоты и разложению органических материалов. Высвобождение вследствие этого колоссальных объемов углекислого газа и метана даст сильный толчок дальнейшему потеплению», – сказал профессор кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.

Добавим, по прогнозам ученых, к 2050 году в летние периоды Северный Ледовитый океан будет оставаться полностью свободным ото льда. Это приведет к уменьшению отражающего эффекта и усилению нагрева мирового океана, что еще сильнее спровоцирует процессы глобального потепления.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

Хабиба принимал в гостях, а Петру Яну даже телеграмму не отправил. Почему Куйвашев проигнорировал единственного уральского чемпиона UFC?. / Мужчина догонял ночной автобус и погиб под колесами автомобиля (ФОТО). / Лжесотруднице пенсионного фонда, напавшей на 85-летнего старика, грозит 12 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»