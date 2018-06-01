Пора привыкать: ученый УрФУ рассказал, как долго продлится ветер и холод

Весна на Среднем Урале выдалась непривычно холодной и ветреной, а первый день лета «обрадовал» свердловчан мокрым снегом. Метеорологи объяснили ситуацию активностью атмосферных процессов – только за май над регионом прошли четыре холодных антициклона, поэтому было так много штормовых предупреждений. В чем причина таких погодных сюрпризов, «Новый День» спросил у заведующего лабораторией физики климата и окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Вячеслава Захарова.

«Подобные климатические изменения – это обратная сторона медали глобального потепления. Что происходит в целом? Планета нагревается, и этот процесс будет продолжаться в будущем. Дополнительная энергия вкачивается в атмосферу. Она должна производить работу, то есть разгонять воздушные массы. Соответственно, чем больше энергии, тем сильнее разгон. Но где кому достанется плохая погода, предугадать сложно. За два года атмосфера обоих полушарий полностью перемешивается. Изолированных мест нет. Однозначно можно лишь сказать, что количество экстремальных климатических событий и их масштаб будет расти по всей планете. Например, осадки становятся сильно неравномерными: месячная норма может выпасть за один день. Заденет ли этот процесс Урал? Вопрос дискуссионный. Чтобы спрогнозировать, какие будут аномалии в конкретном регионе, нужны разработки климатических моделей. А это требует много времени, сил и финансовых вложений», – рассказал ученый.

К слову, популярные конспирологические теории о существовании климатического оружия, направленного против России, Вячеслав Захаров опровергает. «В эти версии можно верить или нет. Но есть понятие климата как физической системы. Энергетика одного циклона настолько огромна, что сравнима с сотней атомных бомб. У человечества сейчас просто нет таких ресурсов, чтобы оказывать влияние на климат», – считает специалист.

Со временем ливни и ветреная погода будут «захватывать» Урал все чаще, и людям придется адаптироваться к этим условиям. Тем более что именно человечество виновато в глобальном потеплении. На парниковый эффект «работают» миллионы автомобилей и вырубка лесов, а Киотский протокол и Парижские соглашения не приносят ощутимой пользы, отмечает собеседник агентства. Прогноз ученых-климатологов пока неутешительный. За последние 100 лет среднегодовая температура планеты стала выше на один градус. В ХХI веке процесс нагревания ускорился.

«Наш французский коллега, известный климатолог Жён Жузель говорит, что если планета прогреется еще на два градуса, то наступит точка невозврата – будет поздно бороться с глобальным потеплением. Но есть и другие мнения, которые оставляют планете больше шансов. Так что неплохо было бы определить эту точку невозврата», – рассуждает Вячеслав Захаров.

Если заглянуть в далекое будущее, то перегретую Землю ожидает сценарий Венеры.

«Температура на Венере достигает 450 градусов по Цельсию, давление составляет 90 земных атмосфер. На нашей планете такое же количество углекислого газа, но, в отличие от Венеры, он запрятан в разных резервуарах. Если взять за единицу все количество углекислого газа в атмосфере Земли, то в десять раз больше находится в биоте (стволы и корни растений), в сто раз больше растворимого газа в океане, и в сотни тысяч раз больше в карбонатах и горных отложений. Когда все это выгорит, а если температура будет расти, то все выгорит, то и на Земле будет мощнейший парниковый эффект, как на Венере. Но, конечно, эти процессы займут десятки тысяч лет», – пояснил ученый УрФУ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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