В Полевском во время урагана на девушку упало дерево – следователи начали проверку

В городе Полевском во время вчерашнего урагана пострадала девушка 1993 года рождения. На нее рухнула ветка дерева, обломленная сильным ветром. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Вместе с тем, сотрудники местного отдела СУ СКР по Свердловской области начали проверку, чтобы установить, в чьей компетенции находится содержание зеленых насаждений и кто должен был поддерживать их в состоянии, безопасном для людей.

«С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, будет проведена соответствующая экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Фото пресс-службы СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации

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