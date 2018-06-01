Шторма в России – «цветочки». Готовьтесь к пыльным бурям

В России можно будет наблюдать необычные для многих территорий страны природные явление – песчаные и пылевые бури, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в особенности это касается регионов Сибири. Так, в Тыве ветер стал усиливаться уже 29-30 мая, а 31 мая в республике он почти достиг штормовых отметок – до 30 метров в секунду. «И там разыграется пыльная буря», – приводит слова метеоролога «Российская газета».

Стоит отметить, что пыльные бури случаются в степных и пустынных районах России, которых, в прочем, на территории страны не очень много. Но для Сибири они в диковинку. Так, например серьезные опасения, что природное явление затронет и их, высказывают жители Красноярского края. Тревожные настроения вызваны тем, что регион граничит со степной Тывой.

Начиная с середины прошлого месяца, сильные пыльные бури наблюдали в Узбекистане, Туркменистане, Китае и Индии. В Узбекистане было нарушено авиасообщение, а в Индии из-за природного катаклизма погибли 60 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.18

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