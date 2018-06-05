Будет град и ураганный ветер: МЧС вновь предупреждает о непогоде

Свердловское управление МЧС выпустило экстренное штормовое предупреждение. В ближайший час в регионе испортится погода. По прогнозу метеорологов, ветер усилится до 25 метров в секунду, ожидается крупный град и дожди. Опасные погодные явления возможны и 6 июня.

Спасатели советуют жителям области без особой необходимости не выходить на улицу и позаботиться об укрытии домашних животных. Автотранспорт на время непогоды лучше оставить в гараже или на крытой парковке. «Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям. В период непогоды походы, отдых на природе и на водоемах лучше всего отложить», – сообщают в региональном управлении МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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