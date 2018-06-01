В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня, 1 июня, с утра пошел снег – мелкий и колючий. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение: заморозки продлятся до 3 июня включительно. На почве – до -4 градусов.

Жителей Екатеринбурга в первое летнее утро ждал на улице неприятный сюрприз – в центре города посыпал снег. «Идет снег, мелкий и колючий», – сообщают горожане в соцсетях.

Многие сегодня вышли из дома в осенней одежде, прихватив перчатки и даже шапки.

Судя по всему, такая нелетняя погода сохранится до начала следующей недели. Синоптики Гидрометцентра выпустили метеорологическое предупреждение, которое распространяется на всю Свердловскую область, а также на Пермский край и Челябинск.

«Ночью и в утренние часы 2-3 июня местами в Свердловской области и Пермском крае, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0…-4°. Ночью 2-3 июня в большинстве районов Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0…-3°», – говорится в предупреждении.

Днем в предстоящие выходные в Екатеринбурге ожидается 10-12 градусов. Погода начнет меняться в начале следующей недели. Потеплеет сначала до +15, а затем и до +24 градусов днем. Но будет довольно сыро: по прогнозу, каждый день будут идти дожди и ливни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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