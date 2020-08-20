В Карпинске «заминировали» суд

В Карпинские неизвестные сообщили о минировании городского суда. Письмо пришло на почту ночью, но сотрудники увидели его только утром. Эвакуации не потребовалось, на месте работали представители правоохранительных органов, кинологи с собаками, они проверили здание, информация не подтвердилась, сказали «Новому Дню» в пресс-службе инстанции.

Сегодня суд должен рассмотреть девять административных и гражданских дел, три уголовных, в том числе – два о разбое, а также ходатайство о замене исправительных работ лишением свободы.

В пресс-службе областного суда добавили, что неделей ранее по судам Свердловской области прошла волна лжеминирований.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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