российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 августа 2020, 11:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В Свердловской области эвакуированы сотрудники и посетители судов из-за угрозы минирования.

Как рассказал РИА «Новый День» замначальника Управления судебного департамента Свердловской области Денис Черноусов, количество судов, в которые поступили угрозы, сейчас уточняется, окончательной информации пока нет. Но ни в одном случае опасность не подтвердилась.

Как уже писал «Новый День», сегодня неизвестные сообщили о минировании городского суда в Карпинске. Письмо пришло на почту ночью, но сотрудники увидели его только утром. Эвакуации не потребовалось, на месте работали представители правоохранительных органов, кинологи с собаками, они проверили здание и ничего опасного не нашли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

В Свердловской области от коронавируса скончались еще 6 человек. / С нового года плата за капремонт увеличится. / Алексей Орлов заявил о личной ответственности мэров за потопы на улицах после дождей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Карпинске «заминировали» суд

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,