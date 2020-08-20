На рынок недвижимости Екатеринбурга пришел московский тренд: популярными стали меблированные квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

Застройщики Екатеринбурга отмечают новый тренд на рынке: на Урале, как и в столице, растет популярность квартир с мебелью и техникой. Выбирают такое жилье, как правило, покупатели, которым важно оперативно переехать и при этом не хочется тратить время и деньги на обустройство квартиры.

Готовые квартиры с кухнями в Академическом

Такую тенденцию отмечают в районе Академическом, где весной вышли в продажу четырехкомнатные квартиры в квартале «Близкий» с оборудованными кухнями немецкого производства Nolte Küchen и техникой Bosh. Такое жилье начали бронировать еще до официального старта продаж, сейчас осталось всего 10 квартир. Как рассказали «Новому Дню» в компании АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», квартиры с готовыми кухнями и техникой, как правило, приобретают семьи с детьми. По словам представителей застройщика, покупателей привлекает еще и то, что стоимость кухни уже включена в цену квартиры, а значит, нет необходимости планировать дополнительные траты. Кроме того, не нужно будет пережидать где-то все стадии ремонта – заехать в квартиру с чистовой отделкой и оборудованной кухней можно сразу.

По словам экспертов рынка недвижимости, несмотря на пандемию, сейчас многие семьи принимают решение брать жилье в ипотеку: этому способствует низкая ставка по программе с господдержкой, а также уменьшение первоначального взноса и увеличение суммы кредита. «Условия ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки сегодня действительно оказывают существенное стимулирующее значение при принятии решения о покупке квартиры, – отметили в «РСГ-Академическое».

Конечно, для семей с детьми важна инфраструктура района проживания. В квартале «Близкий», где застройщик предлагает квартиры с меблировкой, сегодня уже открыты детский сад, 1 сентября заработает новая школа № 79, а в следующем году, по информации департамента образования Екатеринбурга, должны завершить строительство еще одного детсада.

В «РСГ-Академическое» сообщили, что сейчас рассматривают вопрос продажи не просто квартир с готовыми кухнями, – но и полностью меблированных квартир в некоторых домах района. Такое жилье уже давно популярно в Европе и Москве, и не исключено, что станет востребованным и в Екатеринбурге.

Напомним, трехстороннее соглашение о намерениях между правительством Свердловской области, немецкой фабрикой Nolte Küchen (одним из мировых лидеров на рынке кухонь) и группой компаний «Кортрос» (в которую входит «РСГ-Академическое») было подписано на «Иннопроме» в 2019 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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