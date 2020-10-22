КОРТРОС показал министру Якушеву новый район размером с целый город (ФОТО, ВИДЕО)

Во второй день международного строительного форума 100+ Forum Russia площадку в МВЦ «Экспо» посетил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, членом Совета Федерации Аркадием Чернецким и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским осмотрел стенды ведущих девелоперов, каждый из которых постарался рассказать о собственных уникальных проектах и наработках.

Министру строительства РФ на форуме 100+ показали новый район Екатеринбурга

Стенд группы компаний «КОРТРОС» был первым в программе обхода выставки. Генеральный директор «РСГ-Академический» Николай Зуев (входит в ГК «КОРТРОС») рассказал, что Академический – один из крупнейших проектов комплексной застройки. На данный момент на одном из берегов реки Патрушихи уже построено более 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас объемы ввода в эксплуатацию доходят почти до 200 тысяч метров в год. Владимир Якушев спросил, много ли квартир остаются не проданными, на что представители застройщика ответили, что в Академическом продается абсолютно все построенное жилье.

Министр строительства РФ не мог не поинтересоваться проблемами освоения территории: ведь когда-то на месте Академического была незастроенная земля и проводить сюда коммуникации, строить дороги намного дороже, чем в уже освоенных районах. Представители ГК «КОРТРОС» ответили, что в среднем инфраструктура обходится в 11 600 рублей на квадратный метр. При этом при строительстве Академического активно используются возможности государственно-частного партнерства, когда бизнес и власти решают вопросы создания комфортной среды совместно. Поэтому в районе есть и дороги, и детсады, и школы в достаточно большом количестве.

На форуме состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, ГК «КОРТРОС» и компанией Samsung Electronics – «О намерениях сторон по реализации на территории Свердловской области инвестиционных проектов, связанных с оснащением жилых и нежилых объектов оборудованием производства компании Samsung». Речь идет об использовании технических новинок компании, в частности, системы кондиционирования, при проектировании домов. Кроме того, как рассказали представители девелоперов, не исключена возможность, что впоследствии в Свердловской области могут появиться производства компании Samsung, однако пока это лишь планы.

Свое собственное – двустороннее – соглашение с Samsung Electronics подписала и ГК «КОРТРОС». Предполагается использовать оборудование ведущей китайской компании при строительстве домов и оборудовании квартир.

Вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, подразделение потребительской электроники, господин Ли Чунгсун добавил, что компания планирует и дальше развивать проект «умного» дома. А генеральный директор «РСГ-Академический» (входит в состав «КОРТРОС») Николай Зуев поделился планами о том, что в следующем году поступят в продажу квартиры в Академическом, уже оборудованные техникой.

«Мы в Академическом готовим к продаже, в том числе, квартиры с отделкой, мебелью и техникой. У нас ранее было подписано соглашение с европейской компанией Nolte Küchen по оснащению кухонь, теперь мы дополним его еще одним соглашением с нашим партнером Samsung, – рассказал Николай Зуев. – Сегодня уже есть большая группа потребителей, которым нужно оперативно получить стандартные и комфортные условия для проживания. Такой опыт – покупка квартир с техникой и мебелью – очень распространен за рубежом».

Кроме соглашения с компанией Samsung Electronics, ГК «КОРТРОС» на форуме подписала соглашение еще с несколькими партнерами – многофункциональным центром, компанией «Юникор», китайской компанией «Комплант». Все эти договоренности в будущем сделают жизнь в Академическом еще более комфортной.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук, Антон Отман

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