Эксперт: решения по открытию международных авиарейсов из Екатеринбурга пока нет

Одобренного решения по возобновлению международных рейсов из аэропорта Кольцово на данный момент нет, сообщил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Как сообщал «Новый День», накануне Росавиация приняла решение о возобновлении международных вылетов еще из трех российских городов: Калининграда, Казани и Новосибирска. На данный момент информации о новых рейсах нет: туроператоры и авиакомпании просчитывают полетные программы.

Для туристов из Екатеринбурга открытие вылетов еще из трех городов по сути ничего не меняет. По словам руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии, единственным удобный авиахабом для перелетов в Турцию для уральцев остается порт Ростова-на-Дону.

«Аэропорт Ростова-на-Дону находится в прямом авиационном коридоре, в отличие от Казани: если лететь в Турцию через Казань, этот коридор удлиняется на 400 километров. Поэтому для нас открытие аэропортов этих трех городов ничего не меняет», – рассказал «Новому Дню» Михаил Мальцев.

По словам эксперта, вылеты из Екатеринбурга на данный момент открыты не будут.

«Я второй день нахожусь в Москве, проходили встречи в Ростуризме и других ведомствах. Могу точно сказать: на сегодняшний день нет достоверной информации, что сегодня-завтра распахнутся двери аэропорта Кольцово. Хотя заявки на выполнение рейсов в Росавиации есть, движение какое-то идет», – прокомментировал руководитель отделения РСТ.

Добавим, «Вестник Ассоциации туроператоров России» сегодня пишет, что уже на этой неделе (предположительно, 21 августа) могут открыться рейсы в Ереван, Кишинев и, возможно, другие города СНГ. Рейсы разрешат выполнять с 1 сентября. Следующий этап снятия ограничений эксперты ожидают с 10 сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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