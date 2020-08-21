Самым богатым вице-мэром Екатеринбурга стал куратор капстроительства

Администрация Екатеринбурга опубликовала сведения о доходах и имуществе городских чиновников за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый высокий доход – 15 млн 717 тысяч рублей – задекларировал замглавы по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин. В документе уточняется, что в эту сумму входят доход от продажи недвижимости и кредитные средства. В собственности у Бирюлина – земельный участок, квартира, автомобиль «Форд Эксплорер» и мотоцикл «Харли Дэвидсон».

Александр Ковальчик

Первый замглавы города Александр Ковальчик заработал 2 млн 701 тысячу рублей. Никакой собственности у него, согласно декларации, нет, даже автомобиля. Зато его супруга владеет квартирой, нежилым помещением и двумя автомобилями: легковым «Фольксвагеном Гольф» и грузовым УАЗом.

Андрей Курочкин

Самый большой автопарк – у главы администрации Железнодорожного района Андрея Курочкина: «Тойота Лексус GX460», снегоход «Арктик Кэт Bearcat 570 Longtrack»; мотовездеход Арктик Кэт Prowler 700 EFIXTX, надувная моторная лодка «Кайман 330», прицеп МЗСА 817716.

Алексей Бубнов

Внушительный набор движимого имущества и у вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорту и экологии Алексея Бубнова: «Сеат Леон», «Тойота Хайлендер», мотоцикл БМВ K 1300 S; снегоболотоход «Ямаха YXR700F». Доход Бубнова – 2 млн 856 тысяч рублей.

Екатерина Кузёмка

Доход вице-мэров Екатеринбурга в среднем находится на уровне 2,5 млн рублей. Меньше других заместителей заработала замглавы по связям с общественностью Екатерина Кузёмка: она задекларировала 1 млн 432 тысячи рублей.

И.о. замглавы по социальным вопросам Елена Левина, занявшая эту должность совсем недавно, в прошлом году заработала 1 млн 483 тысячи рублей, зато ее супруг принес в семью почти 11,5 млн рублей. У него в собственности – два жилых дома, земельный участок, квартира (на двоих с супругой), «Запорожец», «Вольво» и квадроцикл.

У главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, как выяснилось, нет собственного жилья, только место в паркинге. В пользовании у чиновника – две квартиры и одна комната в общежитии, доход – около 2,7 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», глава города Александр Высокинский отчитался о своих доходах еще в начале июня. В прошлом году мэр заработал 3 млн 329 тысяч рублей. В собственности у него по-прежнему квартира, гараж, два места на автостоянке и мотоцикл «Тула». Жены нет, у несовершеннолетнего ребенка в пользовании квартира 166,5 кв. м.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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