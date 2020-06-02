Глава Екатеринбурга стал беднее по сравнению с 2018 годом

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитался о доходах за 2019 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году мэр заработал 3 млн 329 тысяч рублей. В собственности у него по-прежнему квартира, гараж, два места на автостоянке и мотоцикл «Тула». Жены нет, у несовершеннолетнего ребенка в пользовании квартира 166,5 кв м.

Официальный доход Высокинского по сравнению с 2018 годом (4,5 млн рублей) упал на 1,2 млн рублей, но, напомним, большую часть 2018 года он провел в статусе вице-губернатора. В 2017 году в должности вице-губернатора Александр Высокинский заработал 4,1 млн рублей.

Остальные муниципальные служащие Екатеринбурга еще не отчитались о доходах. Напомним, 17 апреля президент Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом продлил срок предоставления сведений о доходах и имуществе чиновников до 1 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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