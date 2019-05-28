Подчиненные Высокинского заработали в разы больше него

Руководители администрации Екатеринбурга раскрыли данные о своих доходах и имуществе за 2018 год. В списке сменились лидеры, что неудивительно – «городская» команда поменялась за последние полгода больше чем наполовину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый большой доход – 12 млн 165 тысяч рублей – задекларировал руководитель администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, сменивший на этом посту в 2016 году Валентина Лаппо, избранного в заксобрание. Кроме существенного дохода, у Курочкина есть земельный участок (1639 кв м), жилой дом, два машиноместа, Тойота Лексус, снегоход Арктик Кэт, мотовездеход Арктик Кэт, надувная лодка Кайман, прицеп бортовой, у жены – Тойота Рав-4.

Год назад лидерами по количеству экзотических транспортных средств была семья главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова, но Трапезников лишился своей должности осенью прошлого года. Победитель прошлогоднего рейтинга – замглавы по капитальному строительству Алексей Белышев, 9 млн 633 тысячи рублей, – также покинул ратушу. На его место с поста директора обособленного подразделения строительной компании «ПИК» пришел Алексей Бирюлин, который в 2018 году заработал 5 млн 006 тысяч рублей.

Вторым по доходам в 2018 году стал Дмитрий Ноженко, глава Ленинского района: доход – 8 млн 813 тысяч рублей, надувная лодка Кайман, гараж; в собственности супруги – квартира, 97,4 кв м. На третьем месте – назначенный под новый год начальник горздрава Денис Демидов, заработавший в прошлом году 8 млн 685 тысяч рублей. До прихода в мэрию он трудился на кафедре онкологии и медицинской радиологии УрГМА.

Сам глава города Александр Высокинский задекларировал доход в 4 млн 506 тысяч рублей. Он по-прежнему официально не женат, число несовершеннолетних детей у него за год сократилось с двух до одного. В собственности у мэра – квартира 162,3 кв м, гараж 30 кв м, два места на парковке, мотоцикл «Тула». Первый замглавы Александр Ковальчик в прошлом году (который он провел в областном правительстве в качестве министра экономики) заработал 3 млн 145 тысяч рублей, недвижимости у него нет, зато у супруги с доходом 76 тысяч рублей в год есть квартира, нежилое помещение, автомобили Фольксваген Гольф и УАЗ.

Из начальственных дам больше всех заработала начальник управления физкультуры и спорта Людмила Фитина – 4 млн 866 тысяч рублей. Доход Екатерины Сибирцевой (образование) – 2 млн 273 тысячи рублей, Татьяны Ярошевской – 1 млн 637 тысяч рублей.

Напомним, сколько заработали год назад члены прежней городской команды: сити-менеджер Александр Якоб – 3 млн 437 т.р., первый зам Алексей Кожемяко – 2 млн 498 т.р., «идеологический» вице-мэр Сергей Тушин – 2 млн 282 т.р., «социальный» вице-мэр Михаил Матвеев – 3 млн 485 т.р., «финансовый» вице-мэр Андрей Корюков – 2 млн 069 т.р., вице-мэр по вопросам управления Вадим Дударенко – 2 млн 112 т.р.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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