В свердловских колониях и СИЗО снова разрешили свидания с родными. Но не во всех

С понедельника, 24 августа, в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области возобновятся краткосрочные свидания, за исключением ЛИУ-23 (п. Сосьва), ЛИУ-51, ИК-13, СИЗО-3 (Нижний Тагил), СИЗО-1 и СИЗО-5 (Екатеринбург). Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУФСИН, свидания разрешил

главный санитарный врач филиала ЦГСЭН ФСИН России ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.

Свидания родственников с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях, где нет карантина по Covid-19, будут проходить с использованием масок и перчаток всеми участниками свидания и сотрудниками УИС. При нарушении масочного режима свидание будет немедленно прекращено. В комнатах для свиданий будут использоваться ультрафиолетовые бактерицидные установки или бактерицидные рециркуляторы. Обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 м. В комнатах для свиданий и на КПП разместят диспенсеры с антисептиками для рук. Чтобы исключить массовое скопление людей, график свиданий будут утверждать заранее.

Кроме того, на входе у родственников будут измерять температуру. На свидание не пустят посетителей с видимыми признаками ОРЗ, ОРВИ и (или) с повышенной температурой.

Добавим, свидания во всех учреждениях ФСИН России были отменены из-за Covid-19 еще 16 марта. За это время коронавирусом переболели десятки осужденных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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