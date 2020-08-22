В детском приюте на севере Урала зафиксирована вспышка Covid-19

В отделении социальной реабилитации Центра помощи семье и детям в поселке Восточном Сосьвинского городского округа зафиксирована вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает администрация Сосьвинского ГО со ссылкой на Серовскую городскую больницу, 21 августа заболели 20 детей и 14 взрослых (из которых пятеро – из Серова, девять – из самого поселка Восточный). Все сотрудники и дети доставлены в лечебно-профилактические учреждения.

С начала пандемии в Сосьвинском городском округе выявлено 58 случаев Covid-19. Выздоровели – 20 человек. Еще 14 человек – под наблюдением на карантине.

Как рассказали в оперативном штабе, уентр, как и другие социальные учреждения региона с постоянным пребыванием людей, с 1 мая функционирует в закрытом режиме со сменным – по 14 дней – графиком работы персонала. Здесь соблюдаются все предписания санитарных врачей. Очередная смена приступила к работе 7 августа, перед заходом на смену все 25 сотрудников были протестированы на COVID-19. Результат на тот момент у всех был отрицательный. Несмотря на принятые меры предосторожности, 16 августа у троих воспитанников Центра появились симптомы заболевания. На данный момент их результаты лабораторно подтверждены. Состояние заболевших удовлетворительное, вирус проявляется незначительным повышением температуры тела, они получают все необходимое лечение в условиях медицинского стационара. Постконтактное тестирование проведено для всех получателей социальных услуг и сотрудников учреждения, для них также в соответствии с поручением губернатора проводится постконтактная профилактика.

На данный момент 25 воспитанников и 16 сотрудников учреждения после первичных положительных тестов ожидают верификации результатов исследований под медицинским наблюдением. В центре 19 августа проведена заключительная дезинфекция. Министерством социальной политики и санитарными врачами ведется постоянный мониторинг ситуации.

Серов, Сосьва, Евгения Вирачева

Серов, Сосьва. Другие новости 22.08.20

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