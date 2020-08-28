Более 30 человек заразились Covid-19 в психоневрологическом интернате

Санитарные врачи расследуют новую вспышку Covid-19 в социальном учреждении: в Краснотурьинском психоневрологическом интернате заболели 33 человека, среди которых – и пациенты, и сотрудники.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, в интернате уже выявлены серьезные нарушения. Палаты были переполнены, заболевших слишком поздно изолировали от здоровых, дезинфекция проводилась с нарушениями, сотрудники не всегда носили маски.

Сейчас все заболевшие сотрудники и пациенты учреждения госпитализированы. Всем контактным в очаге назначена противовирусная терапия. В интернате проведена заключительная дезинфекция силами Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

По результатам проверки Роспотребнадзором будут приняты меры административного воздействия к юридическому лицу и должностным лицам.

Напомним, неделю назад на севере области уже произошла одна вспышка заболевания. В отделении социальной реабилитации Центра помощи семье и детям в поселке Восточном Сосьвинского городского округа заразились коронавирусом 25 воспитанников и 16 сотрудников. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе в ответ на запрос «Нового Дня» сообщал, что на 25 августа новых вспышек в области нет.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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