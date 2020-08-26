Оперштаб: вспышка коронавируса в Сосьвинском детском приюте купирована

В Свердловской области по состоянию на 25 августа не регистрировались новые очаги распространения коронавируса в организованных коллективах. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, на прошлой неделе вспышка Covid-19 была выявлена среди воспитанников и персонала социального центра в поселке Восточный Сосьвинского округа. Заболели 20 детей и 14 взрослых, их доставили в лечебно-профилактические учреждения.

«Противоэпидемические меры были приняты незамедлительно. Заболевшие изолированы и госпитализированы. В течение последних нескольких дней новые заболевшие не выявлялись», – рассказали в оперштабе.

Стоит отметить, что перед началом смены в приюте все сотрудники проходили тестирование на коронавирус. Но распространение инфекции началось с трех воспитанников, у которых незначительно поднялась температура.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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