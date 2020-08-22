Двое рабочих пострадали от ЧП на предприятии в Асбесте. На месте работают следователи

Следователи начали проверку на предприятии «Форэс» в городе Асбесте, где произошел несчастный случай. По предварительным данным, от перегрева оборудования с него сорвало крышку, в результате чего двое рабочих получили ожоги.
Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы в ночь на 21 августа. Пострадавшие рабочие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают рабочих и руководство предприятия. Будет изучена документация, в том числе касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Асбест, Евгения Вирачева
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