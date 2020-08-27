Рабочий, получивший ожоги на производстве в Асбесте, скончался

Сотрудник компании «Форэс» Сергей Архипов, получивший тяжелые ожоги во время несчастного случая на производстве 21 августа, скончался. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе компании.

«Форэс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Архипова в связи со случившейся трагедией. Мы разделяем с вами горечь утраты и искренне скорбим. Компания выплатит семье погибшего компенсацию в размере 100 тыс. руб. и возьмет на себя материальное обеспечение второго пострадавшего сотрудника на весь период его реабилитации. Необходимая поддержка и затраты на лечение также будут обеспечены», – заявили на предприятии. Кроме того, с погибшим работником был заключен договор страхования от несчастных случаев. В общей сложности семья погибшего получит более 1,5 млн рублей.

Второй пострадавший находится в палате общей терапии, его жизнь вне опасности.

Напомним, несчастный случай произошел 21 августа на производственной площадке Асбестовского отделения «Форэс» при работе шаровой мельницы. Двое сотрудников получили ожоги, один – тяжелые. Следователи СКР осмотрели место происшествия, опросили рабочих и руководителей предприятия. Изучается документация, в том числе касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Асбест, Евгения Вирачева

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