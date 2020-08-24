Последствия коммунальной аварии на Втузгородке планируют устранить к вечеру

В ЕМУП «Водоканал» назвали примерные сроки устранения последствий коммунальной аварии в районе перекрестка улиц Мира и Академической.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, вчера не сразу удалось определить причину ЧП, но в итоге выяснилось, что это авария на достаточно крупном водоводе – диаметром 500 мм. Сегодня прорыв будут устранять. Под отключение водоснабжения попали 7 домов, их жильцам направлена автоцистерна с водой. Работы планируется завершить к семи-восьми часам вечера, если не возникнет серьезных осложняющих факторов.

Напомним, вчера днем центр Екатеринбурга опять оказался подтоплен: из-за аварии на сетях во Втузгородке улицу Мира залила вода с видимой примесью глины. Была подтоплена проезжая часть и местами – тротуары.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

Шахтеры Мариинского прииска ждут переговоров с Ростехом. / 24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Центр Екатеринбурга подтопило из-за коммунальной аварии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»