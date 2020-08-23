Центр Екатеринбурга подтопило из-за коммунальной аварии

Сегодня центр Екатеринбурга опять оказался подтоплен: из-за аварии на сетях во Втузгородке улицу Мира залила вода с видимой примесью глины. По свидетельству очевидцев, подтоплена проезжая часть и местами – тротуары.

На месте аварии работает бригада Водоканала, соседние дома временно остались без воды. Местные жители говорят, что в прошлом году здесь уже было нечто подобное. «У нас тогда весь двор глиной залило. Пришлось трактор оплачивать, чтобы очистить», – написал в соцсети екатеринбуржец Михаил.

Как уже писал «Новый День», предыдущая авария в этом районе произошла в ночь с 20 на 21 апреля 2019 года. Тогда из-за прорыва трубы на перекрестке Мира – Академическая затопило улицы и тротуары, вода пропала на Пионерском, Втузгородке, на ЖБИ. Трубу отремонтировали к утру следующего дня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.20

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