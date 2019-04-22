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Понедельник, 22 апреля 2019, 09:45 мск

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Коммунальщики восстановили водоснабжение домов во Втузгородке

Коммунальщики восстановили участок водопровода, который стал причиной потопа на перекрестке улиц Мира и Академической в минувшие выходные. Вода в жилые дома в этом районе поступит в ближайшее время.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Водоканал», причиной утечки стала продольная трещина на водопроводе. Для устранения аварии понадобилась замена участка трубы свыше пяти метров. Утром в субботу бригады приступили к раскопкам, согласовав свои действия с другими службами. Работы по замене трубы шли круглосуточно.

Ремонт завершился сегодня в 6:35 утра, после чего работники приступили к заполнению системы водоснабжения. В течение сегодняшнего дня место раскопок будет засыпано щебнем, на неделе коммунальщики восстановят благоустройство в полном объеме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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