После крупного потопа во Втузгородке без воды остаются несколько домов

В Екатеринбурге ночью из-за прорыва трубы на перекрестке улиц Мира – Академическая затопило улицы и тротуары, без воды остались три микрорайона. К этому моменту почти во все дома вода вернулась.

Коммунальная авария во Втузгородке произошла около 11 часов вечера, из-за прорыва затопило улицы Академическая, Мира, Гагарина. Вода пропала на Пионерском, Втузгородке, на ЖБИ, однако некоторые жильцы говорили, что холодная вода есть, но напор крайне низкий – ситуация начала улучшаться через пару часов. В пресс-службе МУП «Водоканал» рассказали, что как только была обнаружена утечка, на место отправили две бригады. В 2 часа ночи утечку локализовали. Без воды остаются несколько двухэтажных и два пятиэтажных дома. Сотрудники «Водоканала» согласовывают раскопки на месте порыва, затем начнется ремонт.

MЕкатеринбург, служба информации

MЕкатеринбург. Другие новости 20.04.19

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