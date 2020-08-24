В Ботаническом саду Екатеринбурга впервые заплодоносила гигантская маракуйя (ФОТО)

Несмотря на то, что на следующей неделе уже наступает осень, в Ботаническом саду УрО РАН цветут тропические растения. Так в оранжерее впервые завязались плоды гранадиллы гигантской – одной из видов рода пассифлора. Корреспонденты «Нового Дня» смогли увидеть это редкое явление.

«Это совершено уникальные цветы, которые имеют 72 лепестка. Соцветия пассифлоры держатся только одни сутки, что делает их невероятно редкими. Цветет гранадилла два раза в год: весной, когда на ней и завязываются вкусные и сочные плоды – маракуйя, и осенью. После созревания плоды имеют уникальный аромат. Именно у этого вида пассифлор имеются самые большие цветы и самые крупные плоды, которые весят до 2-3 килограммов. Относится это растение к семейству страстоцветных, в котором насчитывается более 500 видов растений. Только у 60 видов пассифлор плоды считаются съедобными. Самые популярные – это гранадилла и маракуйя. Уникальность гранадиллы гигантской заключается еще в том, что она обладает успокаивающими свойствами. Иными словами, это растение используют в медицине, для создания успокоительных препаратов и транквилизаторов. Это растение родом из Центральной и Южной Америки, там когда-то жили племена ацтеков, инков и майя. В свое время именно они знали многие виды этих растений и их лекарственные свойства», – рассказал «Новому Дню» научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий.

Этот год стал для сада сенсационным – плодами порадовало сотрудников и дерево какао. «Оно очень сильно реагирует на температуру, поэтому, если столбик термометра опускается ниже минус 18, то плоды отпадают. Интересно еще то, что цветы образуются в основном на крупных ветвях и стволе. Это явление называется каулифлория.

Ацтеки дали название этому растению «какауатль», а масло, которое выделяется при перетирании плодов, – «чокоатль», что означает «пенная вода». Именно от этих слов и произошли названия «какао» и «шоколад», – говорит Евгений Савицкий.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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