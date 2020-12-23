Лимоны, апельсины, мандарины: в Ботаническом саду Екатеринбурга созрел урожай цитрусовых

В преддверии Нового года в оранжереях екатеринбургского Ботанического сада УрО РАН традиционно спеет урожай цитрусовых.

«К декабрю поспевают: лимоны, апельсины, мандарины. Лимон Мейера, лимон Пандероза, лимон павловский, лимон Кабо, мандарин уншиу, апельсин сладкий, понцирус. Помимо мандарина уншиу есть еще мандарин королевский. Более редкие виды: цитрофортунелла или каламандин, микроцитрус или австралийский лайм», – рассказал «Новому Дню» научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий.

Специалист также отметил, что собирать цитрусовые не будут – плоды останутся на показ для экскурсий: «Плодоножка цитрусовых, в отличие от прочих плодовых культур, устроена таким образом, что плод, созревая, не падает на землю, а продолжает оставаться на растении. Эта полезная особенность позволяет долгое время любоваться нашим чудесным цитрусовым садом». Однако те плоды, которые все же опадут, будут использованы в научных целях. Часть семян из них пустят на размножение, а остальное отправят в другие города и страны.

Евгений также рассказал, что в этом году впервые зацвело и поспело помело. А летом, как уже писал «Новый День», в Ботаническом саду впервые завязались плоды дерева какао и и гранадиллы гигантской (или маракуйи).

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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