На Урале за лето два человека отравились грибами

В Свердловской области на 24 августа известно всего о двух случаях отравления грибами. В одном из них речь идет о ребенке – пятилетний мальчик из Каменска-Уральского случайно вместе со съедобными грибами съел несъедобный. В другом случае также, случайно съев несъедобный гриб, отравился мужчина, это произошло в Березовском.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, оба отравления произошли в августе. В прошлом году к этому же периоду зарегистрированных случаев отравлений грибами не было.

В минувшие выходные уральцы массово отправились в лес за грибами – после продолжительных дождей любители «тихой охоты» набирали грибы ведрами, многие хвастали добычей в соцсетях, показывая в том числе забитые грибами багажники автомобилей. Информация об отравлениях за последние в выходные в Роспотребнадзор не поступала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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