Сотни екатеринбуржцев отправились за грибами – сети заполонили фото с лесным урожаем

Дожди, которые начались в Свердловской области в августе, способствовали бурному росту грибов. Сегодня множество жителей Екатеринбурга и окрестностей отправились на «тихую охоту».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своей добычей в соцсетях хвастаются бизнесмены, журналисты и политики. «Когда мы ехали за грибами, мы охреневали от огромного количества грибников, но никто не вернулся домой с пустыми руками», – написал в фейсбуке основатель «Монархической партии» Антон Баков.

«Отправляйтесь за грибами, грибов на всех хватит. Как говорится, «для каждого грибника растёт свой гриб», – сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Читательница «Нового Дня» Ольга рассказала, что сейчас в лесу очень много маслят и подберёзовиков, есть красноголовики. А вот белые грибы, судя по всему, есть не везде.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.08.20

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