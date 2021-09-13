В выходные в уральских лесах появятся грибы

В Свердловскую область на этой неделе придет бабье лето. По словам главного научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Виктора Мухина, при такой погоде к выходным стоит ждать грибов. При этом ученый отмечает, что их будет не много.

Специалист предупреждает, что не следует собирать грибы возле предприятий, у крупных транспортных магистралей, хранилищ химикатов. Это может быть нанести вред здоровью.

Напоминаем, прошлым летом уральцы собрали аномально высокий урожай грибов. В этом же году улов свердловчан значительно сократился. Встречались маслята, подберезовики и красноголовики, но не очень много, рассказывали грибники.

«Явный фактор почему грибы не уродились – засуха при практически полном отсутствии дождей. Сейчас дожди пошли, но они были небольшие. Плюс ранние заморозки», – рассказал «Новому Дню» Виктор Мухин. Он добавил, что малое число грибов в лесах может быть связано и с цикличностью плодоношения грибов: «Размножаются грибы каждый год с разной интенсивностью. Скорее всего, есть какие-то колебания. Это как с яблонями, один год она дает урожай, а на второй отдыхает».

В следующем году грибы обязательно будут, мицелий из-за засухи не пострадал – главное, чтобы теплая погода сочеталась с дождями.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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