На Среднем Урале начался сезон грибов и ягод: много черники и земляники (ФОТО)

В Свердловской области начался сезон тихой охоты. В лесах уже много грибов и ягод. Грибники в соцсетях делятся фотографиями черники, земляники, лесной вишни. Из грибов встречаются маслята, подберезовики и красноголовики.

Как рассказывают грибники, найти грибы можно и близ Екатеринбурга, и в области. Но их пока не очень много. В основном это маслята и красноголовики. Уральцы собирают их попутно, выходя в лес за ягодами.

А вот ягод в лесу много. По рассказам подписчиков группы «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» «ВКонтакте», есть и черника, и земляника. Начался сезон лесной вишни и малины. Собирают ягоды большими ведрами.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет жарко и дождливо. Грибники рассчитывают, что после таких дней грибов в лесу станет больше.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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