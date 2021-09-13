В Екатеринбург придет бабье лето, а вслед за ним – снег

В Екатеринбурге и области завтра потеплеет до +16...+20 градусов. Но бабье лето будет недолгим: оно продлится всего два дня, после чего вновь похолодает, подует северный ветер. В начале следующей недели ожидают мокрый снег.

По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на прошлой неделе температура воздуха была на 1-3 градуса ниже нормы, ночами уже были заморозки. Но в ближайшие дни тенденция изменится.

«С северо-западных районов европейской территории России к Уралу подойдет циклон. В южном подбрюшье циклона, с юго-западными ветрами поступит теплый воздух. Наступление теплого атмосферного фронта будет сопровождаться дождем, который на северных границах Пермского края и Свердловской области может завтра перемежаться с мокрым снегом. Тепло обещает быть очень непродолжительным: на юге Свердловской области температура воздуха достигнет 15-20 °C 14 и 15 сентября. Северных районов Среднего Урала тепло почти не коснется», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По ее словам, уже во второй половине недели ветер снова станет северным, похолодает. А уже на следующей неделе в Свердловской области может пролетать мокрый снег.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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